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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Кремле назвали свои требования для "мирного решения" в Украине

Россия официально озвучила свои условия мирного урегулирования войны против Украины. Они резко расходятся с планом администрации Дональда Трампа.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Сергей Лавров

Сергей Лавров / © Associated Press

В Российской Федерации озвучили собственные условия для мирного решения в Украине.

В частности, их озвучил глава МИД Сергей Лавров.

«Демилитаризация и денацификация Украины, отзыв исков и отмена санкций против РФ, возвращение активов должно быть прописано в мирном соглашении», — заявил Лавров.

Напомним, условия, ранее озвученные президентом РФ Владимиром Путиным, касались «отвода украинских войск с территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей», а также «отказа Украины от вступления в НАТО и объявления нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса».

Условиями предполагаемого мирного договора Путин назвал «международное признание оккупации Крыма и территорий четырех областей Украины». Также в процессе мирного урегулирования, по мнению президента России, страны Запада должны отменить все санкции, введенные против Москвы.

На это отреагировали и украинские власти, и западные политики, а также эксперты и аналитики. В частности, Институт изучения войны, анализируя заявления Путина, отметил, что Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и только изображает такую заинтересованность, чтобы убедить Запад заблаговременно пойти на уступки, нарушающие суверенитет Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что «все озвученные Путиным ультиматумы уже много раз звучали из Москвы и направлены на то, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество».

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