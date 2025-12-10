ТСН в социальных сетях

Политика
3098
1 мин

В Кремле назвали свой "абсолютный приоритет" в отношении мира в Украине

В Кремле цинично заявляют, что России необходим устойчивый мир.

Дмитрий Путин.

Дмитрий Путин. / © Associated Press

В Кремле назвали "абсолютный приоритет" для России на пути урегулирования украинского кризиса – так в РФ цинично называют начатую великую войну.

Об этом заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков.

Представитель "фюрера" нагло высказался о том, мол, агрессорке в Российской Федерации нужен "устойчивый мир", который будет "достигнут на основе подписанных документов".

"Установление долгосрочного мира в Украине является абсолютным приоритетом для Москвы", – цинично заявил Песков.

Он также дерзко подчеркнул, что Москва "работает над миром, а не перемирием". Мол, Кремлю необходим "устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир".

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "секретный" пункт "мирного плана" , который представитель США Стив Виткофф привез в Москву 2 декабря. Мол, в документе обеспечить права нацменьшинств и религиозные свободы в Украине.

3098
