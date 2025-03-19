В Кремле назвали Украину "недоговороспособной"

По словам спикера, у киевского режима "отсутствует договороспособность".
В Кремле обвинили Украину в том, что с ней вроде бы невозможно договариваться. По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, об этом свидетельствуют удары по российским объектам.
Об этом сообщают росСМИ.
"Отсутствие договороспособности у киевского режима на лицо, и это не может не быть предметом для беспокойства. Конечно, события сегодняшней ночи и утра я имею в виду удары по объектам российской энергетики, лучший показатель этого", — сказал Песков.
Напомним, в СНБО заверили: россияне сейчас продолжают стратегию обвинения Украины в нарушении договоренностей о прекращении огня. Им нужно извратить реальность.
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