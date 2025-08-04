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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Кремле назвали условие для встречи Зеленского и Путина: Ермак отреагировал

В ОП подчеркивают, что украинская сторона готова к встрече Зеленского и Путина "хоть сейчас".

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. / © ТСН.ua

Заявления из Кремля, что, мол, переговоры президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина возможны, не имеют никакой конкретики.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Заявление Пескова о "возможной" встрече выглядит как очередная затяжка времени, потому что в ней никакой конкретики. Позиция Украины четкая: мы готовы к встрече лидеров. Наши партнеры, все кто действительно ценят мир, поддерживают позицию Украины, что встреча лидеров должна состояться", - подчеркнул политик.

По словам представителя ОП, Киев готов "хоть сейчас" ко встрече лидеров. В то же время "бесконечные" заявления из Москвы о "не исключаем" без конкретной даты - неприемлемы".

Кроме того, Ермак выразил благодарность президенту США Дональду Трампу "за его последовательность завершения войны, а также за желание приблизить эту встречу".

Как сообщалось, сегодня во время своего традиционного брифинга спикер Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что якобы Владимир Путин не исключает возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мол, это может произойти после необходимой работы на уровне экспертов. Впрочем, Песков традиционно ничего конкретного не сказал.

Напомним, на днях сам Путин сделал ряд заявлений о войне в Украине и переговоры по достижению мира. который не будет иметь никаких временных ограничений.

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