- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 900
- Время на прочтение
- 1 мин
В Кремле назвали "виновных" в том, что война в Украине продолжается
Москва удовлетворена отношениями с Вашингтоном.
Российская Федерация ждет от Украины и Европы "ориентированности" на поиски мира .
Об этом заявил пресс-секретарь кремлевского "фюрера" Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что содержание разговора диктатора Владимира Путина и специального посланника президента США Стивена Виткоффа было передано Дональду Трампу.
По словам Пескова, Вашингтон продолжает работать с Европой и Украиной. Впрочем, Европа якобы не настроена на мир, бросился с обвинениями представитель Путина.
"Конечно, ожидали проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев мы видим ориентированность на продолжение войны", - цинично заявил он.
Напомним, в Кремле сделали наглое заявление о "принадлежности" новых регионов к России. Мол, они – "неотъемлемая часть" страны-агрессорки.