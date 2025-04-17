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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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В Кремле назвали "виновных" в том, что война в Украине продолжается

Москва удовлетворена отношениями с Вашингтоном.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © ТСН.ua

Российская Федерация ждет от Украины и Европы "ориентированности" на поиски мира .

Об этом заявил пресс-секретарь кремлевского "фюрера" Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что содержание разговора диктатора Владимира Путина и специального посланника президента США Стивена Виткоффа было передано Дональду Трампу.

По словам Пескова, Вашингтон продолжает работать с Европой и Украиной. Впрочем, Европа якобы не настроена на мир, бросился с обвинениями представитель Путина.

"Конечно, ожидали проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев мы видим ориентированность на продолжение войны", - цинично заявил он.

Напомним, в Кремле сделали наглое заявление о "принадлежности" новых регионов к России. Мол, они – "неотъемлемая часть" страны-агрессорки.

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