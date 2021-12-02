В Кремле назвали заявление Зеленского о возвращении аннексированного Крыма "как угрозу России"

В Кремле назвали заявление Зеленского о возвращении аннексированного Крыма "как угрозу России"

Зеленский накануне заявил, что возвращение незаконно аннексированного россиянами Крыма является главной целью Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение украинского Крыма, незаконно оккупированного РФ, является главной целью и философией Украины, мол, "прямой угрозой" в адрес России.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Мы анализируем высказывания президента Зеленского, вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России", — сказал спикер Путина.

По его мнению, "подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать все имеющиеся возможности", чтобы вернуть оккупированный Крым.

К слову, 1 декабря президент Владимир Зеленский во время ежегодного обращения в Верховную Раду назвал возвращение незаконно аннексированного россиянами Крыма главной целью Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Крым вернулся в мировую повестку дня и разработана стратегия по его деоккупации и реинтеграции. Он напомнил, что впервые с 2014 года деоккупация Крыма была обсуждена на самом высоком международном уровне.

"В первом саммите Крымской платформы приняло участие 46 делегаций. Крымская платформа будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН. Мы ждем получения ею официального статуса международной организации. Впервые, с момента оккупации мы боремся за Крым не на бигбордах, а на всех международных площадках и встречах, не лозунгами, а официальными документами", — отметил Зеленский.

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