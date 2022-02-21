В Кремле не исключают встречи Путина и Байдена, но не в ближайшее время

По словам Пескова, сейчас рано говорить об организации любых встреч.
В Кремле не исключают встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, но не в ближайшее время. Президенты в любой момент могут принять решение о контактах.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские "РИА Новости".
"Конечно, мы не исключаем. При необходимости, безусловно, президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах либо телефонных, либо личных. Это уже будет их решение", — сказал Песков.
В то же время он уточнил, что сейчас рано говорить об организации любых встреч.
"Встреча возможна, если это сочтут целесообразным главы государств. Сейчас есть четкое, конкретное понимание необходимости продолжения диалога на уровне министров", — резюмировал Песков.
Напомним:
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Джо Байдену провести саммит по вопросам безопасности в Европе, они – согласились.
Президент Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом России Владимиром Путиным после намеченных на текущую неделю переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, если вторжения не произойдет.
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