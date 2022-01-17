В Кремле не понимают, для чего нужны США при обсуждении российско-украинского конфликта

В Кремле не понимают, для чего нужны США при обсуждении российско-украинского конфликта

Москва снова повторяет тезис о том, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе, поэтому, мол, на трехстороннем саммите обсуждать нечего.

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для обсуждения российско-украинских отношений не следует привлекать США. Кроме того, Москва не видит тем для обсуждения на возможном саммите Россия-США-Украина, который предложил провести президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом пишет российское издание ТАСС.

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"Зачем (привлекать – Ред.) Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения минских договоренностей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки ", — заявил Песков.

По его словам, в Кремле не понимают, что именно Киев хочет обсуждать на таком саммите. Мол, если речь пойдет о Донбассе, то Россия якобы не является стороной этого конфликта.

"Там вопрос — по Донбассу или не по Донбассу. Если я правильно помню, не было ни одного уточнения, о чем предлагается поговорить в составе троих... Россия не является стороной этого конфликта", — заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, в пятницу, 14 января, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский предложил трехстороннюю встречу с участием президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. По словам Ермака, это предложение Зеленский сделал во время переговоров с лидером США Джо Байденом.

В то же время, представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на предложение украинского лидера и заявил, что официальные предложения пока не поступали.

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