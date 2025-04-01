В Кремле не верят в "гнев" Трампа: почему Москва не реагирует на угрозы

Дмитрий Песков. / © Associated Press

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Реакция Москвы на эмоциональные заявления президента США Дональда Трампа по отношению к Владимиру Путину оказалась сдержанной.

Об этом пишет Sky News.

Когда в Кремле прокомментировали сообщение о якобы "озлобленности" американского лидера, пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал характерное для себя заявление с ноткой скепсиса:

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"Эти заявления были предоставлены в парафразах, они не цитировались", - отметил он, дав понять, что не считает их достоверными.

Песков добавил: "Было сделано несколько различных заявлений", намекая на разногласия в информационном поле.

Создается впечатление, что Москва не видит в словах Трампа реальной угрозы. На российских государственных телеканалах эту тему почти не поднимали. В утренних новостях "Россия 1" критика в адрес Путина вообще не упоминалась - зато акцентировали лишь на угрозах Трампа Зеленскому относительно потенциального отказа Украины от "соглашения о полезных ископаемых".

Это подпитывает сомнения: действительно ли американский президент разгневан или это только политическая риторика?

Формально, Трамп демонстрирует недовольство медленным прогрессом в переговорах по прекращению огня, но никакие жесткие действия в отношении России пока не предприняты. Напротив, Кремль заявляет о старте переговоров с США по совместным проектам в сфере редкоземельных ресурсов. Некоторые американские компании уже проявили заинтересованность.

В этом контексте возникает резонный вопрос: действительно ли Вашингтон готов усилить давление на Кремль, или Путин может и дальше не учитывать "гнев" из-за океана?

Недавно президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми экономическими санкциями и заявил, что разгневан последними заявлениями президента Владимира Путина. Таким образом, риторика американского лидера накалилась на фоне отсутствия существенного прогресса в переговорах по прекращению огня в Украине.