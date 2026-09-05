В Кремле не ждут прорыва от переговоров с США: Bloomberg узнал новые требования Путина

Кремль и Путин / © Associated Press

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В Кремле крайне пессимистично оценивают перспективы нового раунда переговоров с Соединенными Штатами по завершению войны против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, близких к Кремлю.

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Спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны прибыть в Москву 5 сентября, а уже в воскресенье отправиться в Украину. Это станет их первым визитом в Киев с начала переговорного процесса.

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Впрочем, собеседники Bloomberg утверждают, что ожидания от переговоров в Москве "чрезвычайно низкие". Предыдущие визиты Виткоффа и Кушнера в Россию не принесли результатов, а в Кремле не видят причин считать, что в этот раз американские представители привезут приемлемые для Москвы предложения.

По данным агентства, российский диктатор Владимир Путин готов прекратить войну только на своих условиях. Более того, российские требования ужесточаются, поскольку Москва считает, что якобы имеет военное преимущество.

Одной из главных преград остается территориальный вопрос. Путин не демонстрирует готовности отказаться от требования, чтобы Украина отдала России остальную подконтрольную Киеву территорию Донецкой области. Украинская сторона такое условие неоднократно отвергала.

В то же время, непонятно, везут ли представители Трампа какие-то новые инициативы, способные сдвинуть переговоры с мертвой точки.

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Предыдущий раунд переговоров при посредничестве США фактически остановился в феврале. Виткофф и Кушнер последний раз встречались с Путиным в Москве в январе, когда стороны обсуждали 20-пунктный план завершения войны. Тогда Кремль заявил, что «территориальный вопрос» остается нерешенным.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает Виткоффа и Кушнера после их визита в Москву и стремится сделать переговоры максимально предметными.

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