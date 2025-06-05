В Кремле недовольны реакцией Трампа на операцию "Паутина"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

В Кремле недовольны реакцией президента США Дональда Трампа на спецоперацию СБУ «Паутина», во время которой были поражены десятки самолетов стратегической авиации РФ.

По словам представителя президента государства-агрессора Дмитрия Пескова, которого цитируют российские пропагандисты «Интерфакс», Россия надеялась на «жесткое осуждение».

«Если говорить в целом о международной оценке, то, конечно, хотели бы слышать по меньшей мере жесткое осуждение этого террористического акта», — сказал он в ответ на вопрос, достаточной ли реакцией для Кремля на эти атаки были слова Трампа о том, что он не знал о нападении.

Реклама

При этом Песков добавил, что возможный ответ России на воскресные атаки по военным аэродромам состоится тогда, когда это сочтет целесообразным военное руководство государства-агрессора.

Накануне президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. После разговора американский лидер написал в своей соцсети Truth Social, что Путин решительно настроен ответить на «нападение Украины на российские самолеты, находившиеся на стоянке».

Впоследствии помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что Трамп подтвердил российскому президенту, что США были не в курсе планов Киева ударить по аэродромам РФ.

Напомним, американское издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп в частных разговорах выразил восхищение атакой украинских беспилотников на российские военные объекты

Реклама