Дмитрий Песков. / © Associated Press

Реклама

Спикер Кремля Дмитрий Песков неожиданно похвалил украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца за согласование условий прекращения огня в оккупированных Алешках Херсонской области.

Об этом представитель «фюрера» заявил в комментарии РосСМИ.

Реклама

Представитель Путина признал «большую работу» украинского уполномоченного по правам человека и его российской коллеги Яна Лантратовой по ситуации в Алешках

Реклама

Песков заявил, что результат удалось достичь «в рамках реализации договоренностей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа». Кроме того, он отметил роль первой леди США Мелании Трамп, инициировавшей переговоры.

Песков добавил, что «военные сейчас согласовывают условия прекращения огня в этом районе, чтобы обеспечить выполнение гуманитарной миссии».

Отметим, что Киев сообщал, что ситуация в Алешках критическая. Город был затоплен после того, как российские войска разрушили неподалеку дамбу Новой Каховки. Несколько месяцев около 2000 человек, в том числе 50 детей, не имеют доступа к пище и воде.

Перемирие в Алешках — что известно

Накануне стало известно, что Украина и Россия согласовали локальное прекращение огня в Алешках для эвакуации населения и гуманитарной помощи. В Белом доме это подтвердили и заявили, что перемирие было достигнуто по инициативе первой леди США Мелании Трамп. За ходом операции будет следить независимая американская медиаорганизация.

Реклама

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил о подготовке операции по деблокированию временно оккупированных Алешек и окрестных территорий.

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что прекращение огня вступит в силу 27 октября. Он добавил, что Киев работает над расширением гуманитарной миссии на другие места.

Новости партнеров