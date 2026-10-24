- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1377
- Время на прочтение
- 2 мин
Песков неожиданно расхвалил украинского чиновника: что произошло
По словам Пескова, Лубинец и российская омбудсменка Лантратова «проделали много работы».
Спикер Кремля Дмитрий Песков неожиданно похвалил украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца за согласование условий прекращения огня в оккупированных Алешках Херсонской области.
Об этом представитель «фюрера» заявил в комментарии РосСМИ.
Представитель Путина признал «большую работу» украинского уполномоченного по правам человека и его российской коллеги Яна Лантратовой по ситуации в Алешках
Песков заявил, что результат удалось достичь «в рамках реализации договоренностей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа». Кроме того, он отметил роль первой леди США Мелании Трамп, инициировавшей переговоры.
Песков добавил, что «военные сейчас согласовывают условия прекращения огня в этом районе, чтобы обеспечить выполнение гуманитарной миссии».
Отметим, что Киев сообщал, что ситуация в Алешках критическая. Город был затоплен после того, как российские войска разрушили неподалеку дамбу Новой Каховки. Несколько месяцев около 2000 человек, в том числе 50 детей, не имеют доступа к пище и воде.
Перемирие в Алешках — что известно
Накануне стало известно, что Украина и Россия согласовали локальное прекращение огня в Алешках для эвакуации населения и гуманитарной помощи. В Белом доме это подтвердили и заявили, что перемирие было достигнуто по инициативе первой леди США Мелании Трамп. За ходом операции будет следить независимая американская медиаорганизация.
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил о подготовке операции по деблокированию временно оккупированных Алешек и окрестных территорий.
Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что прекращение огня вступит в силу 27 октября. Он добавил, что Киев работает над расширением гуманитарной миссии на другие места.