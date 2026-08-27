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В Кремле новая истерика: Россия заявила о готовности бить по объектам Британии
Российская чиновник взорвалась угрозами из-за британских ракет для Украины.
Представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова истерически заявила о якобы «непосредственной вовлечении» Великобритании в войну в Украине.
Об этом представитель ведомства РФ заявила во время брифинга.
Российская чиновник нервно отреагировала не только на передачу ВСУ крылатых ракет Storm Shadow, а я на последние заявления Лондона о том, что он намерен передать Киеву технологии производства.
В традиционной для себя манере Захарова панически прибегла к угрозам в адрес Британии из-за «вовлечённости» Лондона в войну. Она нагло пригрозила ударами по «любым» британским военным объектам и технике. По ее словам, такие цели могут оказаться под ударом как на территории Украины, так и за ее пределами.
В то же время, очевидно, спикер российского МИД «забыл» или решил не вспоминать о последних смертельных атаках России — жилых домах, железнодорожных поездах, торговых центрах и гражданских объектах.
Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков разразился новыми угрозами в адрес Киева. Мол, Москва вынуждена реагировать на украинские атаки по территории РФ, а потому готовит «жесткий ответ».
Кроме того, по его словам, Москва якобы хотела решать свои цели мирным путем. Однако, говорит Песков, якобы из-за отсутствия такой возможности Россия продолжает войну, чтобы защищать собственные интересы.