В Кремле новая истерия: после ударов по Петербургу раздались громкие заявления

Кремль. / © Reuters

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Удар по нефтяной инфраструктуре в Санкт-Петербурге стал оплеухой для Кремля, ведь украинская атака произошла ночью — перед началом проведения Петербургского международного экономического форума. И теперь в Москве снова заговорили о якобы желании к переговорам.

Об этом свидетельствуют заявления российских чиновников, которые они сделали прямо на полях форума.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в очередной раз дерзко повторил нарратив о том, что якобы «Россия открыта к переговорам». Мол, позиция Кремля «по поиску путей политико-дипломатического мирного урегулирования хорошо известна».

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В то же время, он нагло отверг вероятность прямого диалога между Киевом и Москвой, заявив о «переговорном треке в формате Россия — США — Украина». Галузин выступил против идеи о привлечении к мирному процессу стран Европы, потому что они „по этой схеме трехсторонних переговоров не фигурируют никак“. Кроме того, он бросил обвинения в адрес государств из-за „враждебной, деструктивной позиции в отношении России“.

В то же время пресс-секретарь МИД Мария Захарова, которая не раз истерически угрожала Киеву, заявила, мол, российско-американские контакты, связанные с ситуацией вокруг Украины, продолжаются. Деталей она не уточнила, но снова вспомнила о «духе Анкориджа». По ее словам, страна-агрессор готова продолжать начавшиеся на саммите на Аляске переговоры с Вашингтоном.

В то же время представитель Кремля по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что Россия ценит работу команды президента США Дональда Трампа по мирным переговорам. По его словам, между странами «общение проходит несколько раз в неделю».

Напомним, атака дронов на Санкт-Петербург внезапно разрушила иллюзию стабильности РФ. В частности, спикер диктатора Дмитрий Песков заявил, что именно из-за таких ударов Москва планирует продолжать боевые действия против Украины, чтобы якобы обезопасить собственную территорию в будущем.

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В то же время, заместитель главы МИД страны-агрессорки Сергей Рябков выступил с новыми угрозами . По его словам, Россия может применить ядерное оружие «в пределах худших сценариев в случае посягательств на его территориальную целостность».

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