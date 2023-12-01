В Кремле обеспокоены предстоящими выборами президента: в ISW раскрыли детали

В Кремле "обеспокоены" тем, что неудачи и провалы армии РФ на войне в Украине могут повлиять на результаты президентских выборов 2024 года.

Об этом идет речь в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Специалисты ISW отмечают, что в президентской кампании президент-диктатор Владимир Путин хочет сосредоточиться на внутренних делах РФ и критике Запада, но не на войне в Украине.

Кроме того, российские чиновники хотят усилить цензуру в стране. Объясняют это тем, что выехавшие из страны россияне предприняли попытки дискредитировать предстоящие президентские выборы в стране.

"Путин и другие российские чиновники уже сигнализировали о своем намерении усилить цензуру, утверждая, что некоторые уехавшие из России граждане и другие, все еще находящиеся в стране, предприняли попытки дискредитировать предстоящие президентские выборы, и что Россия сделает "все необходимое", чтобы предотвратить вмешательство в выборы", — говорится в сообщении.

Власти РФ также пытались консолидировать контроль над российским информационным пространством и усилили меры по поощрению самоцензуры. Также на выборы могут оказывать влияние родственники мобилизованных. Ведь в России увеличилось количество жалоб и призывов о помощи мобилизованным, несмотря на попытки цензурировать их.

Аналитики ISW считают, что Кремль предположительно пытался укрепить народную поддержку Путина по всей России, создав сеть "прокси" для проведения кампании от имени главы Кремля.

Напомним, издание Reuters сообщало, что Путин не пойдет на мир в Украине до результатов выборов президента США, которые должны пройти в ноябре 2024 года.

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