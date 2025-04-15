Кайя Каллас. / © Associated Press

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Кремль возмутился из-за оговорки главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас относительно стран, желающих принять участие в мероприятиях 9 мая в Москве.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Заявление европейской дипломатки спикер "фюрера" назвал "жестким" и "неправильным".

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"Не нам давать оценку этим угрозам. Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает. Как нам кажется, в Европе есть государства, которые не воспринимают такую риторику", - нагло высказался Песков.

В свою очередь, по его словам, в Москве будут рады тем, "кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня". Более того, выразился он, эти праздничные мероприятия “должны быть важными для всех народов Европы и мира”.

"Это необходимо для будущего всего мира и особенно Европы", - цинично заявил спикер "фюрера".

Отметим, Кайя Каллас призвала европейских лидеров не принимать участия в военных празднованиях в Москве 9 мая, а продемонстрировать солидарность с Украиной.

Напомним, Politico пишет о том, что Киев призвал европейских лидеров приехать 9 мая , чтобы противопоставить визит парада диктатора РФ Владимира Путина.

Дата публикации 08:43, 02.04.25 Количество просмотров 9 У Трампа признают: быстрого мира между Украиной и РФ не будет