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В Кремле обиделись на заявление Каллас: что не понравилось администрации "фюрера"
Песков подчеркнул, что в Москве будут рады всем желающим поучаствовать в праздничных мероприятиях.
Кремль возмутился из-за оговорки главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас относительно стран, желающих принять участие в мероприятиях 9 мая в Москве.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Заявление европейской дипломатки спикер "фюрера" назвал "жестким" и "неправильным".
"Не нам давать оценку этим угрозам. Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает. Как нам кажется, в Европе есть государства, которые не воспринимают такую риторику", - нагло высказался Песков.
В свою очередь, по его словам, в Москве будут рады тем, "кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня". Более того, выразился он, эти праздничные мероприятия “должны быть важными для всех народов Европы и мира”.
"Это необходимо для будущего всего мира и особенно Европы", - цинично заявил спикер "фюрера".
Отметим, Кайя Каллас призвала европейских лидеров не принимать участия в военных празднованиях в Москве 9 мая, а продемонстрировать солидарность с Украиной.
Напомним, Politico пишет о том, что Киев призвал европейских лидеров приехать 9 мая , чтобы противопоставить визит парада диктатора РФ Владимира Путина.