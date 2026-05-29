В Кремле радостно отреагировали на позицию нового премьера Венгрии Петера Мадьяра относительно оружия для Украины.

Об этом заявил спикер «фюрера» Дмитрий Песков.

По его словам, власти страны-агрессора «позитивно оценивают» слова Мадьяра, что его страна не будет поставлять вооружение и военную технику в Украину. Мол, Москва одобрительно отреагировала на позицию Будапешта не «подливать масла в огонь».

В то же время представитель Кремля бросил дерзкое обвинение в адрес других стран Европы, которые помогают Украине. Песков лживо подчеркнул, мол, «мир наступил бы быстрее», если бы они не предоставляли вооружение.

Война в Украине — заявления Мадьяра

Венгерский премьер Петер Мадьяр во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил об отказе Будапешта поставлять оружие или военную технику Украине. По его словам, Венгрия не планирует оказывать военную помощь соседней стране.

Ранее политик заявлял, что мирное соглашение по Украине должно иметь реальные гарантии безопасности, а не так, как произошло в случае с Будапештским меморандумом 1994 года. Он ведь не смог гарантировать ее территориальную целостность.

По его словам, Украина стала жертвой неспровоцированного нападения России. Премьер Венгрии также добавил, что в войне сейчас важно прекращение огня и достижение долговременного мира.

