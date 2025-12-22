В Кремле обвинили Европу и Украину в попытке затянуть войну: что не нравится агрессору

Путин и Юрий Ушаков / © Associated Press

В России снова раскритиковали Европу и Украину за попытку внести правки в американские предложения по прекращению войны. В Кремле заявляют, что такие шаги якобы не способствуют достижению мира и могут затянуть конфликт.

Об этом заявил помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, передает The Guardian.

По его словам, изменения, которые предлагают европейские страны и Украину к плану США, "не улучшают документ и не повышают вероятность долгосрочного мира".

"Я уверен, что предложения, которые европейцы и украинцы внесли или пытаются внести, безусловно, не улучшают документ и не повышают вероятность достижения долгосрочного мира", - сказал Ушаков, добавив, что не видел конкретных формулировок и его слова "не прогноз".

На этом фоне в Украине продолжаются боевые действия. В частности, украинские военные отражают попытки российского прорыва в селе Грабовское в Сумской области. В то же время Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщил о принудительном вывозе российскими войсками около 50 жителей этого населенного пункта на территорию РФ.

Несмотря на заявления Кремля, дипломатические контакты продолжаются. По данным СМИ, представители команды президента США Дональд Трамп - Стив Виткофф и Джаред Кушнер - проводили переговоры с российским представителем Кириллом Дмитриевым в США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дипломатические усилия продвигаются достаточно быстро, а украинская делегация во Флориде работает с американскими и европейскими партнерами.

В свою очередь, Виткофф сообщил, что переговоры с участием представителей США, Европы и Украины, которые продолжались в течение трех дней во Флориде, были "продуктивными и конструктивными". По его словам, особое внимание было уделено временным рамкам и последовательности дальнейших шагов.

В то же время в Кремле заявили, что идея трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной серьезно не обсуждается.

Ранее в России заявили, что вопрос Украины не должен влиять на двусторонние отношения с США.