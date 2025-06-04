Дмитрий Песков / © Associated Press

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В Кремле заявили, что новая встреча для переговоров между Россией и Украиной пока не имеет четких сроков.

Об этом сообщил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Все зависит от того, насколько быстро стороны проработают проекты меморандумов, которые поступят на рассмотрение.

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По словам Пескова, на анализ документов уйдет время, а после этого стороны будут якобы согласовывать дату нового раунда.

Он не уточнил, есть ли уже первые проекты меморандумов, но подчеркнул, что в Кремле «настроены внимательно изучать документы».

«Все переговорные форматы зависят от готовности сторон и времени на изучение документов», — отметил представитель диктатора Путина.

Напомним, в США разочарованы условиями, которые Россия выдвинула для перемирия с Украиной как минимум на 30 дней, ведь они невыполнимы.

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Неназванные официальные лица США рассказали, что требования России для прекращения огня по меньшей мере на 30 дней, которые она изложила в «меморандуме», не стали сюрпризом, но вызвали разочарование.

Американские чиновники отметили, что часть пунктов в меморандуме и Украина, и администрация Трампа считают неприемлемыми. По их словам, подобные требования свидетельствуют о попытке Москвы отложить конструктивные переговоры.