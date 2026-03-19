В Кремле объяснили, когда продолжатся мирные переговоры с Украиной

Дмитрий Песков / © Associated Press

Реклама

Переговоры по завершению войны между Россией и Украиной находятся на паузе, однако она носит «ситуативный» характер. Переговоры продолжатся, когда США будут выделять больше времени на войну в Украине.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга российским пропагандистам.

По его словам, Москва ожидает возобновления трехсторонних переговоров после того, как стороны согласуют свои графики. Как указывает Песков, прежде всего это касается участия США.

Реклама

«Это такая ситуативная пауза по понятным причинам, потому как только будет возможность, как только будут согласованы графики всех трех сторон, прежде всего графики наших американских посредников, когда они смогут больше внимания уделить украинским делам. Надеемся, что эта пауза будет прервана, и мы сможем провести очередной раунд трехсторонних переговоров», — уточнил Песков.

Накануне Песков заявил, что в переговорном процессе Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона возникла пауза.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита во Францию, где встречался с президентом Эмманюэлем Макроном, прокомментировал трехсторонние переговоры с Россией и США по завершению войны в Украине.

По его словам, Украина готова к продолжению переговоров, однако время и место встречи не могут быть согласованы из-за разных позиций России и США.

Реклама

Зеленский заявил, что переговоры должны были состояться в среду-четверг на следующей неделе, потому что их попросила перенести американская сторона.

«Там целая „Санта-Барбара“ с этими переговорами — из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация сохранности им запрещает выезжать сейчас с территории США», — отметил Зеленский.

В то же время россияне, по его словам, не согласились на встречу в США, и предложили провести переговоры в Турции или Швейцарии. От этого варианта, в свою очередь, отказались американцы.

Напомним, 18 февраля 2026 года в Женеве завершился третий раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США. Он длился два дня.

Реклама

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после трехсторонних переговоров заявил о достижении «значительного прогресса».

«Успех президента Трампа в привлечении обеих сторон этой войны привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить убийства в этом ужасном конфликте», — написал он в соцсети Х.

Украина настаивала, что Европа должна участвовать в переговорах, поскольку речь идет о безопасности континента и потому, что она направляет Киеву финансовую и военную помощь после того, как ее прекратили США.