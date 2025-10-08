Кремль / © pexels.com

Российские чиновники сделали противоречивые заявления о возможной передаче Украине американских крылатых ракет Tomahawk. В Кремле одновременно говорят и о качественном изменении ситуации, и утверждают о неизменности ситуации на фронте.

Заявления российских чиновников распространили средства массовой пропади.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что использование Украиной ракет Tomahawk возможно только при участии американского персонала. Он также заявил, что передача Киеву этих ракет приведет к качественному изменению обстановки, но якобы не повлияет на «СВО» — войну.

В свою очередь председатель комитета Государственной думы России по обороне Андрей Картаполов взялся утверждать — РФ прекрасно знает, как сбивать ракеты Tomahawk. Он пригрозил жестким, выверенным и асимметричным ответом России на поставку этих ракет Украине. В то же время Картаполов взялся убеждать, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя.

Напомним, 6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял» решение о передаче Украине ракет Tomahawk. Однако, по словам политика, перед отправкой он хочет узнать, как именно украинская сторона использует это оружие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине ракет Tomahawk будут означать «виток эскалации». Он цинично пригрозил, что речь может идти о «ракетах в ядерном исполнении», но добавил, что это якобы «не сможет изменить ситуацию для Киева».