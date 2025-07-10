В Кремле опозорились из-за венка Путина на похоронах министра-самоубийцы / © Associated Press

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Смерть бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, который был найден застреленным, обрастает новыми деталями и противоречивыми сообщениями. Ситуация приобрела курьезный оборот после того, как государственные СМИ сначала сообщили о траурном венке от Путина. А потом спешно аннулировали эту информацию.

Об этом пишет российское медиа Moscow Times.

Известно, что утром 10 июля российское агентство РИА Новости заявило, что Владимир Путин направил венок на церемонию прощания со Старовойтом. Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил это, оправдывая отсутствие Путина «рабочим графиком» и редким посещением президентом таких мероприятий. Однако, за считанные часы, «РИА Новости» удалило свою новость, назвав ее «ложной». В то же время исчезло сообщение с комментарием Пескова и телеграмм-канала «Вы слушали маяк».

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Скриншот по новости российского медиа. / © РИА Новости

Политолог Аббас Галлямов предполагает, что это свидетельствует о внутренних распри в российских властях. «Не могут определиться с планами, кем они все-таки назначат Старовойта — коррупционером или нет», — пояснил он.

Гибель на фоне коррупционного скандала

Романа Старовойта обнаружили застреленным в его личном автомобиле в Одинцовском районе Московской области 7 июля, сразу после того, как Путин подписал указ о его увольнении с должности главы Минтранса Следственный комитет РФ рассматривает основной версией самоубийство.

Однако, по информации «Коммерсанта», Старовойт должен быть задержан 8 июля и обвинен в мошенничестве. Его бывший заместитель Алексей Смирнов, эксгубернатор Курской области, арестованный по делу о хищении 1 млрд рублей во время строительства оборонительных линий на границе с Украиной, дал показания против Старовойта. Примечательно, что именно при каденции Старовойта как губернатора Курской области велись эти работы.

Многочисленные нестыковки в версии самоубийства

Версия о самоубийстве Старовойта вызывает много вопросов из-за многочисленных разногласий в показаниях. Сначала провластные телеграмм-каналы сообщали о самоубийстве дома, затем — в электромобиле Tesla возле Ромашково, а затем рядом с машиной в кустах.

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Также противоречивы данные о времени гибели. Источники Forbes и РБК утверждают, что Старовойт скончался еще в ночь с 5 на 6 июля, то есть более чем за сутки до официально озвученной даты. В то же время другие СМИ писали, что утром 7 июля он был на рабочем месте, а Минтранс сообщал о его участии в совещании 6 июля.

Эта запутанная ситуация только усиливает подозрения и спекуляции вокруг внезапной смерти высокопоставленного российского чиновника.

Напомним, Роман Старовойт, бывший министр транспорта России, найден мертвым в Одинцовском городском округе Московской области. По официальной информации, тело Старовойта обнаружили в его личном автомобиле с огнестрельным ранением. Следствие устанавливает все обстоятельства смерти, однако основной версией называют самоубийство.

В то же время, по данным некоторых источников, тело эксминистра обнаружили не в автомобиле, как сообщалось ранее, а в доме в том же Одинцовском округе. Рядом с телом обнаружили ружье. Эти разногласия придают загадочности обстоятельствам его гибели.

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