В Москве заявляют, что об Украине будут говорить на БРИКС.

Российская Федерация полезна "мирной" инициативе Китая и Бразилии, которые страны предложили в отношении Украины.

Об этом заявил помощник российского диктатора-президента Юрий Ушаков.

По его словам, во время продолжающегося в Казани саммита БРИКС одной из тем будет так называемая китайско-бразильская "мирная инициатива". Ушаков цинично заявил, что представители не всех стран участвовали в обсуждении "украинского конфликта". Впрочем, некоторыми гостями "эта тема касалась двухсторонних встреч" с "фюрером" Путиным.

В частности, Путин обсудил "мирную инициативу" с ее авторами – лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Бразилии Лулой да Сильвой, который участвовал в переговорах по видеосвязи.

"Россия приветствует китайско-бразильскую инициативу по Украине и считает ее полезной", высказался помощник "диктатора".

Напомним, ранее Китай и Бразилия заявили о создании платформы для "урегулирования украинского вопроса". Так называемая платформа "Друзья мира" должна стать открытой платформой, которая "не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог".

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