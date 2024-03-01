В Кремле отреагировали на негативные комментарии журналиста Карлсона о его интервью с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на комментарий американского журналиста Такера Карлсона, который после интервью с Владимиром Путиным сделал заявление о том, что "это самое тупое, что я слышал". Так журналист прокомментировал слова российского диктатора о "денацификации" Украины.

"Он американец, многое не понимает. Такер Карлсон – американский журналист и у него свое мировоззрение, и с очень-очень многим, что у нас в стране, он категорически не согласен", – заявил спикер российского президента.

По его словам, у Путина не было цели убеждать Карлсона.

"Сам тот факт, что он брал интервью у Путина, конечно, не означает, что кто-то пытался его обратить в свою веру... Это было бы глупо, и ни у кого таких намерений не было", – добавил спикер Путина.

Напомним, Путин во время своего интервью американскому провокатору Такеру Карлсону почти пол часа рассказывал вымышленную "историю Украины".

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