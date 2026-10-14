В Кремле отреагировали на ограничение Starlink в Украине: что сказал Песков

Starlink

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В Москве заявили, что ничего не знают об ограничении работы спутниковой связи Starlink в Украине, кроме сообщений в СМИ.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков российским СМИ.

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«Нет, кроме того, что мы читали сообщения СМИ на этот счет, нам больше ничего не известно. Но в общем, конечно, было бы лучше, если бы такие блестящие технологии как Starlink вообще не использовались в военных целях», — сказал Песков.

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Starlink ограничили в Украине — что известно

В ночь на 14 октября работа спутниковой связи Starlink резко ухудшилась. Украинский волонтер Сергей Стерненко сообщил, что связь начала исчезать на терминалах во время движения на большой скорости, из-за чего был сорван ряд важных миссий.

Сначала речь шла о потере связи на скорости более 160 км/ч, однако со временем Стерненко заявил, что у части военных проблемы возникали уже на скорости 60–70 км/ч. В то же время, обычные терминалы Starlink продолжали работать.

Источники “Радио Свобода” в Министерстве обороны сообщали, что Украина ведет переговоры с США, SpaceX и партнерами по НАТО по ограничениям. По их данным, терминалы Starshield из военного пакета теряют связь после превышения определенного порога скорости — от 72 до 161 км/ч в зависимости от подразделения.

Ограничения усложняют использование беспилотников, в частности дронов-перехватчиков, а также фронтовую логистику, разведку и ретрансляцию сигнала.

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Советник президента Сергей Флэш Бескрестнов также заявил, что SpaceX ввела ограничение скорости для терминалов Starlink во время движения, и что оно касается именно военного пакета StarShield.

По его словам, Силы обороны не получали предупреждения о таком изменении. Он также отметил, что из-за этих ограничений Украине может быть сложнее использовать дроны-перехватчики против реактивных «Шахедов», поскольку Starlink является частью системы связи для таких миссий.

Кроме того, сообщалось, что в администрации президента США Дональда Трампа активно обсуждают возможность ограничить обмен разведывательной информацией с Украиной. Речь идет, в частности, о данных о целях на территории России.

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