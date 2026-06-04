В Кремле отреагировали на письмо Зеленского Путину: что ответили

Зеленский обратился к Путину с открытым письмом: как отреагировали в Кремле / © Associated Press

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Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об открытом письме Владимира Зеленского главе РФ.

Заявление Пескова передают российские пропагандистские СМИ.

В ответ на вопрос пропагандиста Павла Зарубина спикер диктатора заявил, что успел прочесть письмо Зеленского к Путину, но сам глава Кремля с ним ознакомят «только после встречи с президентом Таджикистана».

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На предложение Зеленского о двусторонней встрече с Путиным Песков нагло ответил, что президент Украины может приехать в Москву, если хочет встречи.

Напомним, что Зеленский в своем письме предлагает Путину личную встречу на нейтральной территории и срочные переговоры о прекращении войны.

Также Зеленский заявил о разведданных по планам РФ воевать в 2027-2028 годах.

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