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В Кремле отреагировали на письмо Зеленского Путину: что ответили
Песков подтвердил, что знает об открытом письме Зеленского Путину, но цинично требует, что для личной встречи с диктатором президент Украины должен приехать в Москву.
Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об открытом письме Владимира Зеленского главе РФ.
Заявление Пескова передают российские пропагандистские СМИ.
В ответ на вопрос пропагандиста Павла Зарубина спикер диктатора заявил, что успел прочесть письмо Зеленского к Путину, но сам глава Кремля с ним ознакомят «только после встречи с президентом Таджикистана».
На предложение Зеленского о двусторонней встрече с Путиным Песков нагло ответил, что президент Украины может приехать в Москву, если хочет встречи.
Напомним, что Зеленский в своем письме предлагает Путину личную встречу на нейтральной территории и срочные переговоры о прекращении войны.
Также Зеленский заявил о разведданных по планам РФ воевать в 2027-2028 годах.