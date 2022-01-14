В Кремле отреагировали на предложение Зеленского о проведении трехсторонней встречи

В Кремле отреагировали на предложение Зеленского о проведении трехсторонней встречи

Такое предложение Зеленский сделал на переговорах с лидером США Джо Байденом.

Представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении саммита Украина-США-Россия.

Об этом пишет пропагандистское издание "РИА Новости".

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"Нет. Пока ничего не поступало", — сказал Песков российским изданиям о предложении Зеленского.

Напомним, в пятницу, 14 января, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский предложил трехстороннюю встречу с участием президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. По словам Ермака, это предложение Зеленский сделал во время переговоров с лидером США Джо Байденом.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости проведения нового "нормандского саммита", заявил, что "намеки на эту встречу никогда не исчезали", но пока нет понимания, если бы могла произойти такая встреча.

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