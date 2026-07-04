В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести встречу с Путиным в Константиновке

Дмитрий Песков / © Associated Press

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В Кремле нагло отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в якобы захваченной россиянами Константиновке, что в Донецкой области.

Заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова цитируют российские пропагандисты.

Песков цинично повторил вчерашнее заявление Путина о том, что Константиновка якобы находится под контролем российских войск, хотя украинские власти и командование ВСУ опровергают эту информацию.

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Говоря о Константиновке, пресс-секретарь Путина с невозмутимым выражением лица заявил, что этот украинский город якобы уже «полностью перешел под контроль ВС РФ». Вслед за этим Песков принялся диктовать условия встречи на уровне лидеров, повторив абсурдное «приглашение» Зеленского в Москву.

«Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в РФ, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей РФ является Москва, а не Константиновка», — заявил пресс-секретарь Кремля.

Он также добавил, что украинский президент может прибыть в Москву, «как только будет готов принять важные ответственные решения», очевидно, имея в виду согласие Зеленского на ультиматумы Кремля и капитуляцию.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил провести переговоры именно в Константиновке, иронично отреагировав на российские заявления о якобы захвате города. Президент Украины подчеркнул, что если населённый пункт действительно находится под контролем РФ, то у российского лидера не должно быть проблем с проведением там встречи.

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Пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев подтвердил, что заявления Путина о Константиновке — неправдивы. По его словам, украинские подразделения продолжают вести оборонительную операцию на определённых рубежах в пределах населённого пункта и на подступах к нему.

Поздно вечером 3 июля Путин встретился с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и другими высокопоставленными российскими командирами изаявил о «захвате» Константиновки, «освобождении» Луганской области и «значительном продвижении» оккупантов в Донецкой области.

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