В Кремле отреагировали на призыв Байдена и посоветовали ему обратиться к украинцам

В Кремле отреагировали на призыв Байдена и посоветовали ему обратиться к украинцам

Песков говорит, мол, в обращении главы Белого дома нет ничего плохого.

В Кремле считают, что американскому президенту Джо Байдену вместо обращения к россиянам следовало бы обратиться к украинскому народу

Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

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Представитель Кремля заметил, мол, в обращении главы Белого дома нет ничего плохого. Кроме того, "наверное, <...> должно нам импонировать" то, что он думает о русском народе.

"Если бы мы слышали обращение без угроз, наверное, российскому народу это бы больше импонировало. Наверное, еще больше импонировало бы, если бы президент США обратился бы также к украинскому народу и призвал украинский народ не стрелять друг в друга никогда", — подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее, в новостях сообщалось, что президент США Джо Байден 15 февраля выступил с обращением по поводу ситуации вокруг Украины и угрозы вторжения РФ. Глава Белого дома обратился к россиянам и подчеркнул, что ни США, ни Украина не представляют угрозы для российского народа. Он напомнил о событиях 77-летней давности, когда Штаты и СССР в составе Антигитлеровской коалиции вместе сражались против нацистской Германии и ее сателлитов.

Кроме того, Байден пригрозил России дать "мощный ответ" в случае полномасштабного нападения. Также он заявил, что Россия продолжает угрожать Украине.

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