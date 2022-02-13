В Кремле отреагировали на разговор Путина и Байдена: подробности

В Кремле отреагировали на разговор Путина и Байдена: подробности

Телефонный разговор продолжался чуть более часа.

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена был довольно сбалансированным.

Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, - пишет "Интерфакс".

"Телефонный разговор продолжался чуть более часа.

Но если вернуться к разговору РФ-США, то можно констатировать, что характер беседы был все-таки довольно сбалансированным и деловым", - сказал Ушаков.

Байден, по его словам, сослался на опыт "холодной войны", когда представители США и СССР "делали все возможное, чтобы избежать катастрофы, серьезного конфликта".

"Он сказал, что наши две великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать все, чтобы поддерживать стабильность, безопасность во всем мире. Он также подчеркнул, что необходимо делать все возможное, чтобы избежать худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины", - сказал Ушаков.

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По его словам, Путин тоже прошелся по истории взаимоотношений США и НАТО с Россией.

"Многие из озвученных в телефонном разговоре шагов уже, в общем-то содержатся в полученных нами 26 января из Вашингтона и штаб-квартиры НАТО ответов на российские предложения", - сказал помощник российского президента.

Кроме того, по словам Ушакова, Байден в ходе разговора упомянул о возможных жестких санкциях в отношении РФ в случае российского вторжения на Украину.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон 12 февраля поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился 1,4 часа., сообщили в Елисейском дворце. Отмечается, что основная тема переговоров – это напряженность вокруг Украины.

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