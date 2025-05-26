В Кремле отреагировали на разрешение бить по России дальнобойными ракетами

Кремль / © Pexels

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Идея европейских чиновников разрешить поставки Киеву оружия с большей дальностью является потенциально опасной.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают росСМИ.

«Если такие решения действительно имели место, они потенциально противоречат нашим стремлениям к политическому урегулированию», — сказал представитель Кремля.

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Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США отменили ограничения на поставляемого в Украину дальнобойного вооружения. Дальность действия таких ракет достигает 500 км, что позволяет поражать цели в Москве.

Кроме того, в Германии заявляли, что решение о возможной отправке дальнобойных ракет Taurus в Украину будет принимать Фридрих Мерц. Его заявления о том, что вероятной целью для ракет Taurus может стать Крымский мост, вызвали у РФ возмущение.

Впоследствии, уже после назначения нового правительства, его представитель Штефан Корнелиус заявил, что Германия может передать дальнобойные ракеты Украине при определенных условиях. По его словам, решение по «огню большой дальности» будет подготовлено и принято в ближайшие дни.

Ранее немецкое правительство засекретило информацию обо всей запланированной военной помощи, поэтому любые фактические поставки станут известны только после их применения на фронте.

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