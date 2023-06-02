У Путина заявили, что Россия продолжит вести войну против Украины до "выполнения своих задач".

В России отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о принятии Украины в НАТО.

Пресссекретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Псков во время брифинга заявил, что желание Украины вступить в НАТО показывает, что она якобы не готова к стихотворению "существующих проблем" за столом переговоров.

Он также повторил, что Россия продолжит вести войну против Украины до "выполнения своих задач" и будет добиваться "выполнения своих интересов и обеспечения собственной безопасности".

По его словам, эти цели исключают "подобное расширение альянса и его непосредственное приближение к нашим границам, в частности, членство Украины в НАТО".

Членство Украины в НАТО было бы одним из главных источников проблем на долгие годы, сказал Псков.

Кроме того, он заявил, что в Европе многие страны "это понимают, но музыку в оркестре НАТО заказывает США".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политического сообщества в Молдове заявил, что Украина готова стать членом НАТО. Страна ждет, когда Североатлантический союз будет готов принять нас.

Кроме того, мы ранее информировали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры иностранных дел стран НАТО обсудят дальнейшие шаги по вступлению Украины в альянс.

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