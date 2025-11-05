В Кремле прокомментировали тестирование ракет США и возможный разговор Путина с Трампом

Дмитрий Песков и Владимир Путин / © Associated Press

В Кремле сделал ряд заявлений после того, как в США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, США предупреждали Кремль о тестировании этой ракеты.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Россия не участвует в гонке вооружений, а развивает свои системы. Текущая ситуация в мире подтверждает, что решения об обновлении ядерной триады были верными», — отметил Песков.

Также добавил, что пока нет конкретных планов по новому телефонному разговору между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В то же время представитель Кремля подчеркнул, что в случае возникновения такой необходимости, разговор можно организовать оперативно.

Напомним, командование глобальных ударов Воздушных сил США 5 ноября провело тестовый запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы Ванденберг в Калифорнии.

Запуск, получивший обозначение GT 254, имел целью проверить надежность, боевую готовность и точность системы МБР — «ключевого элемента национальной обороны США».

Также в конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно приступить к испытанию ядерного оружия «на равной основе» с Россией и Китаем.