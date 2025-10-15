В Кремле отреагировали на высказывания Трампа о Путине и войне в Украине

Владимир Путин и Дмитрий Песков / © Associated Press

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал последние высказывания президента США Дональда Трампа о российском диктаторе Владимире Путине и его войне против Украины.

Об этом Песков сказал в комментарии российским средствам массовой пропаганды.

Так, спикер президента России акцентировал, что Путин руководствуется интересами своей страны.

«Здесь я не хотел бы комментировать отношение президента США к тем или иным действиям президента России. Президент Российской Федерации всегда руководствуется интересами своей страны, интересами своего народа», — сказал Песков.

По его словам, все, что делает Путин, происходит «для обеспечения настоящего и обеспечения будущего наших людей». Именно для этого, отметил спикер Кремля, и проводится «специальная военная операция» — так в РФ называют войну против Украины.

"Президент Путин неоднократно говорил, что он открыт для перевода всего процесса в политико-дипломатическое русло. Сейчас с этим проблема», — сказал Песков.

Он традиционно обвинил в этой проблеме Украину, которую якобы европейцы ежедневно провоцируют на продолжение войны.

Напомним, 14 октября Трамп в очередной раз заявил, что разочарован поведением Путина, с которым ранее имел «очень хорошие отношения». Президент США не понимает, почему российский лидер продолжает войну против Украины, которая стала для него «катастрофой». Трамп отметил, что Путин должен был выиграть войну за неделю, а вместо этого «вот-вот начнется четвертый год» боевых действий.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября будет обсуждаться оружие. Трамп заявил, что знает главное желание Зеленского: «Он хотел бы иметь „Томагавки“. Американский лидер также похвастался наличием большого количества этих ракет у США.