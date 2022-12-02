В Кремле отреагировали на заявление Байдена по поводу переговоров с Путиным

В Кремле заявили, что не согласятся на условия президента США Джо Байдена по поводу переговоров. Мол, Россия не готова заканчивать войну против Украины, а именно это глава Белого дома назвал главным пунктом.

Об этом заявил спикер главы России Дмитрий Песков, пишут российские средства массовой пропаганды.

"То есть фактически, что сказал президент Байден: он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. Вот что он сказал", — подчеркнул Песков.

Спикер диктатора Владимира Путина заметил, что Москва не согласится на такие условия. По его словам, так называемая "спецоперация" будет продолжаться.

"Соединенные Штаты по-прежнему не признают новые территории в составе Российской Федерации. И, конечно, это существенно усложняет поиск какой-то взаимной почвы. Почвы, возможной для взаимного обсуждения", — сказал он.

Напомним, Байден заявил о готовности к переговорам Путиным, если тот окончит войну в Украине. Президент США уточнил, что у него нет ближайших планов связываться с Путиным, но он "готов поговорить" с российским диктатором, "если тот действительно заинтересован покончить с войной".