В Кремле отреагировали на заявление Трампа о разговоре с Путиным

Спикер российского президента Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть информацию о разговоре Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает ТАСС.

Песков коротко отметил, что "коммуникации между Москвой и Вашингтоном возникают разными каналами".

Напомним:

Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону с Владимиром Путиным, чтобы обсудить прекращение войны России в Украине.

По сообщению, в интервью на борту Air Force One в пятницу Трамп сказал, что "лучше не будет говорить" о том, сколько раз он уже созванивался с Путиным.

По словам американского президента, Путин "хочет, чтобы люди перестали погибать" на поле боя.

Трамп также снова заявил, что имеет конкретный план окончания войны, но не раскрыл его деталей.

О том, когда состоялся возможный разговор Трампа и Путина, не уточняется. Ни Кремль, ни Белый дом об этом не сообщали и слова американского президента не уточняли.

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