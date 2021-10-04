В Кремле отреагировали на заявление Зеленского, что окружение Путина выступает против их встречи

В Кремле отреагировали на заявление Зеленского, что окружение Путина выступает против их встречи

По словам Пескова, пока для переговоров нет предпосылок.

В Кремле отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, что окружение российского лидера против встречи Путина с президентом Украины. Так, пресс-секретарь главы РФ сказал, что Владимир Путин никогда не был против встречи с Владимиром Зеленским, но на данный момент предпосылок для ее проведения нет.

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Об этом сообщает пропагандистское российское издание "РИА Новости".

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нет предпосылки для встречи президентов до конца года.

"... Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести. Но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь как раз никакого продвижения пока мы не отфиксировали", — заявил он.

Напомним, на выездном заседании фракции "Слуга народа" 3 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным тет-а-тет. Однако окружение российского лидера против этой встречи, которая может принести "неожиданный результат".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что потенциальный будущий разговор Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным для последнего будет сложным.

По его словам, Украина пока продолжает работать над организацией встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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