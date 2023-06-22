В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о подготовке РФ теракта на Запорожской АЭС

В МАГАТЭ заявление не комментировали.
В России отреагировали на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Москва готовится к теракту на временно оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре.
Заявление украинского лидера прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишут российские СМП.
Слова Зеленского пресс-секретарь российского президента-диктатора назвал ложью.
"На месте были контакты с МАГАТЭ. Очень высокая оценка МАГАТЭ. Они видели все - все, что хотели увидеть", - заявил Песков.
К слову, МАГАТЭ пока не комментировало никаких заявлений.
Заявление Зеленского о подготовке России к теракту на АЭС
Глава государства со ссылкой на разведку и СБУ предупредил, что страна-агрессор Россия готовится к теракту на Запорожской АЭС с выбросом радиации. По его словам, для этого РФ подготовила все необходимое.
"Я напоминаю тем, кто забыл: это самая большая атомная станция в Европе. Все в мире: МАГАТЭ, все страны, все лидеры – точно знают, что там происходит. Россия использует Запорожскую атомную станцию как элемент своей агрессии. Оккупирует станцию. Прикрывает ею обстрелы" соседних городов. Держит там оружие и военных", - сказал президент.