Владимир Путин. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о присутствии ВСУ в Белгородской области. В Москве это не хотят комментировать.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Ну, это касается уже непосредственно деталей военной операции, и поэтому такие вопросы должны быть адресованы нашему Министерству обороны", - ответил пресс-секретарь "фюрера".

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Заметим, что на брифинге у Пескова спросили, может ли Кремль прокомментировать заявление Зеленского о том, что украинские войска зашли на территорию Белгородской области.

Напомним, на Ставке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому об оперативной ситуации на фронте и активности украинских подразделений в приграничных районах, в частности, в Курской и Белгородской областях России.

Дата публикации 20:49, 30.03.25 Количество просмотров 29 Полное уничтожение штурмовых групп! Украинцы срывают попытки оккупантов продвинуться | Репортаж Цаплиенко