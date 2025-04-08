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В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о присутствии ВСУ в Белгородской области
Кремль традиционно направляет в Минобороны, мол, это в их компетенции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о присутствии ВСУ в Белгородской области. В Москве это не хотят комментировать.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Ну, это касается уже непосредственно деталей военной операции, и поэтому такие вопросы должны быть адресованы нашему Министерству обороны", - ответил пресс-секретарь "фюрера".
Заметим, что на брифинге у Пескова спросили, может ли Кремль прокомментировать заявление Зеленского о том, что украинские войска зашли на территорию Белгородской области.
Напомним, на Ставке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому об оперативной ситуации на фронте и активности украинских подразделений в приграничных районах, в частности, в Курской и Белгородской областях России.