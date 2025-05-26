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В Кремле отреагировали на жесткое заявление Трампа после массированных обстрелов Украины
Российская сторона традиционно избегает конкретных ответов. В этот раз Песков связал заявление Трампа с эмоциональной нагрузкой.
Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявил президента США Дональда Трампа по поводу массированных ударов по Украине в последние дни.
Как пишут пропагандисты, Песков связал с эмоциональной нагрузкой.
В то же время он поблагодарил президента США в содействии переговорному процессу:
«Начало переговорного процесса по Украине — это важное достижение, Россия благодарна Трампу и США за содействие. Контакты по линии спецслужб РФ и США есть, но говорить о масштабном сотрудничестве пока не приходится. Россия и США в самом начале возвращения двусторонних отношений к рабочему состоянию», — сказал он.
Напомним, после масштабной воздушной атаки России на Украину в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что он «не удовлетворен» российским президентом Владимиром Путиным.
«Что черт с ним произошло? Он убивает многих людей», — заявил Трамп.
Позже американский президент назвал российского лидера «совершенно безумным».
«Я знаю его долго, всегда хорошо ладил с ним, но он посылает ракеты на города и убивает людей. И мне это совсем не нравится», — добавил он.