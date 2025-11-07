- Дата публикации
В Кремле ответили, действительно ли Лавров "попал в немилость" Путина
В Кремле отреагировали на слухи о том, что Путин поссорился с одним из самых высоких чиновников Кремля – Лавровым.
Информацию СМИ о том, что глава российского МИД Сергей Лавров "попал в немилость" диктатора РФ Владимира Путина, - это вроде бы ложь.
Об этом заявил спикер "фюрера" Дмитрий Песков.
Во время традиционного ежедневного брифинга Песков опроверг слухи о ссоре между Путиным и Лавровым. По его словам, такие предположения медиа "не соответствуют действительности" и "не имеют ничего правдивого".
Представитель Кремля подчеркнул, что 75-летний Лавров будет продолжать выполнять свои обязанности. К слову, в кресле главы МИД России он находится с 2004-го.
"Безусловно, Лавров продолжает работать министром иностранных дел", - подчеркнул представитель фюрера, отвечая на уточняющий вопрос.
Статья The Moscow Times
В статье говорится, что причиной разрыва между ними стал «катастрофический» разговор Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Она состоялась перед тем, как Вашингтон ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний и упразднил запланированную встречу между Путиным и Дональдом Трампом.
По данным СМИ, Лавров не присутствовал на заседании Совета безопасности России 5 ноября, несмотря на то, что является его постоянным членом. Кроме того, министр потерял статус главы российской делегации на саммите G20, который состоится в Йоханнесбурге 20-24 ноября.