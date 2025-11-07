ТСН в социальных сетях

Политика
324
1 мин

В Кремле ответили, действительно ли Лавров "попал в немилость" Путина

В Кремле отреагировали на слухи о том, что Путин поссорился с одним из самых высоких чиновников Кремля – Лавровым.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Сергей Лавров и Владимир Путин.

Сергей Лавров и Владимир Путин. / © Associated Press

Информацию СМИ о том, что глава российского МИД Сергей Лавров "попал в немилость" диктатора РФ Владимира Путина, - это вроде бы ложь.

Об этом заявил спикер "фюрера" Дмитрий Песков.

Во время традиционного ежедневного брифинга Песков опроверг слухи о ссоре между Путиным и Лавровым. По его словам, такие предположения медиа "не соответствуют действительности" и "не имеют ничего правдивого".

Представитель Кремля подчеркнул, что 75-летний Лавров будет продолжать выполнять свои обязанности. К слову, в кресле главы МИД России он находится с 2004-го.

"Безусловно, Лавров продолжает работать министром иностранных дел", - подчеркнул представитель фюрера, отвечая на уточняющий вопрос.

Статья The Moscow Times

В статье говорится, что причиной разрыва между ними стал «катастрофический» разговор Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Она состоялась перед тем, как Вашингтон ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний и упразднил запланированную встречу между Путиным и Дональдом Трампом.

По данным СМИ, Лавров не присутствовал на заседании Совета безопасности России 5 ноября, несмотря на то, что является его постоянным членом. Кроме того, министр потерял статус главы российской делегации на саммите G20, который состоится в Йоханнесбурге 20-24 ноября.

