В Кремле ответили, действительно ли прекратят удары по энергетике Украины

В России так называемые «военкоры» начали распространять информацию, что якобы Украина и Россия начали «энергетическое перемирие». В Кремле заявление не подтверждают, но и не опровергают.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Во время традиционного ежедневного брифинга представители РосСМИ попросили представителя Кремля прокомментировать информацию о том, проходят ли переговоры о запрете ударов по энергетике.

Тем не менее, Песков уклонился от ответа. Мол, пока не может комментировать информацию о якобы договоренностях между РФ и Украиной о «энергетическом перемирии».

«Нет, я не могу пока это комментировать», — ответил представитель «фюрера».

Что известно

В четверг, 29 января, российские «военкоры» начали заявлять о якобы запрете ударов по Киеву и энергетике. В их сообщениях говорится, что якобы с 07:00 в вооруженных силах РФ «введен запрет на огневое поражение любых объектов в Киеве и области, любых объектов инфраструктуры по всей Украине».

Официальной информации от Украины нет. В то же время военные эксперты и различные телеграм-каналы с осторожностью относятся к заявлениям. В частности, советник министра обороны Сергей Стерненко призвал не вестись на это, называя сообщения «вбросом», а «Николаевский Ванек» призывает быть бдительными.

