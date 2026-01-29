ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
3188
Время на прочтение
1 мин

В Кремле ответили, действительно ли прекратят удары по энергетике Украины

Спикер Кремля Песков также не стал комментировать информацию.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

В России так называемые «военкоры» начали распространять информацию, что якобы Украина и Россия начали «энергетическое перемирие». В Кремле заявление не подтверждают, но и не опровергают.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Во время традиционного ежедневного брифинга представители РосСМИ попросили представителя Кремля прокомментировать информацию о том, проходят ли переговоры о запрете ударов по энергетике.

Тем не менее, Песков уклонился от ответа. Мол, пока не может комментировать информацию о якобы договоренностях между РФ и Украиной о «энергетическом перемирии».

«Нет, я не могу пока это комментировать», — ответил представитель «фюрера».

Что известно

В четверг, 29 января, российские «военкоры» начали заявлять о якобы запрете ударов по Киеву и энергетике. В их сообщениях говорится, что якобы с 07:00 в вооруженных силах РФ «введен запрет на огневое поражение любых объектов в Киеве и области, любых объектов инфраструктуры по всей Украине».

Официальной информации от Украины нет. В то же время военные эксперты и различные телеграм-каналы с осторожностью относятся к заявлениям. В частности, советник министра обороны Сергей Стерненко призвал не вестись на это, называя сообщения «вбросом», а «Николаевский Ванек» призывает быть бдительными.

Дата публикации
Количество просмотров
3188
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie