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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Кремле ответили на предложение США продолжить перемирие

Захарова утверждает, что во время «Пасхального перемирия» ВСУ использовали для ударов по россиянам американские вооружения HIMARS.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Кремль

Кремль / © Associated Press

Представитель российского МИД Мария Захарова цинично прокомментировала высказанную Госдепартаментом США надежду, что после Пасхи режим прекращения огня между Россией и Украиной будет продолжен.

В своем сообщении в Telegram вечером 20 апреля представитель российской дипломатии заявила, что Киев не соблюдал так называемое «Пасхальное перемирие», которое объявил президент государства-агрессора Владимир Путин.

При этом Захарова добавила, что ВСУ использовали в это время для ударов по россиянам американское вооружение HIMARS.

Представитель ведомства Лаврова также обвинила Украину в якобы нарушении «энергетического перемирия», заявив об украинских атаках по «гражданской энергетической инфраструктуре» РФ.

Напомним, по словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, хозяин Кремля не отдавал приказов о продлении так называемого «пасхального перемирия».

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