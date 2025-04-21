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В Кремле ответили на предложение США продолжить перемирие
Захарова утверждает, что во время «Пасхального перемирия» ВСУ использовали для ударов по россиянам американские вооружения HIMARS.
Представитель российского МИД Мария Захарова цинично прокомментировала высказанную Госдепартаментом США надежду, что после Пасхи режим прекращения огня между Россией и Украиной будет продолжен.
В своем сообщении в Telegram вечером 20 апреля представитель российской дипломатии заявила, что Киев не соблюдал так называемое «Пасхальное перемирие», которое объявил президент государства-агрессора Владимир Путин.
При этом Захарова добавила, что ВСУ использовали в это время для ударов по россиянам американское вооружение HIMARS.
Представитель ведомства Лаврова также обвинила Украину в якобы нарушении «энергетического перемирия», заявив об украинских атаках по «гражданской энергетической инфраструктуре» РФ.
Напомним, по словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, хозяин Кремля не отдавал приказов о продлении так называемого «пасхального перемирия».