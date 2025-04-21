В Кремле ответили на предложение США продолжить перемирие

Кремль / © Associated Press

Реклама

Представитель российского МИД Мария Захарова цинично прокомментировала высказанную Госдепартаментом США надежду, что после Пасхи режим прекращения огня между Россией и Украиной будет продолжен.

В своем сообщении в Telegram вечером 20 апреля представитель российской дипломатии заявила, что Киев не соблюдал так называемое «Пасхальное перемирие», которое объявил президент государства-агрессора Владимир Путин.

При этом Захарова добавила, что ВСУ использовали в это время для ударов по россиянам американское вооружение HIMARS.

Реклама

Представитель ведомства Лаврова также обвинила Украину в якобы нарушении «энергетического перемирия», заявив об украинских атаках по «гражданской энергетической инфраструктуре» РФ.

Напомним, по словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, хозяин Кремля не отдавал приказов о продлении так называемого «пасхального перемирия».