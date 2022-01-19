В Кремле ответили на предложение Турции провести встречу Эрдогана с Путиным и Зеленским

В Кремле ответили на предложение Турции провести встречу Эрдогана с Путиным и Зеленским

В Москве хотят, чтобы Турция "повлияла на Киев".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Эрдогана провести переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина в Анкаре.

Об этом пишет ТАСС.

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По его словам, Москва приветствует усилия любых стран по "урегулированию ситуации в Украине". Песков традиционно обвинил украинскую сторону в, мол, невыполнении Минских договоренностей, которые сама РФ регулярно и нарушает.

Спикер Путина заявил, что "основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой этого процесса". Песков отметил, что если Анкара может "повлиять на Киев и побуждать его к выполнению обязательств по Минским соглашениям", то в Москве это будут только приветствовать.

"Место же проведения каких-то контактов – это второстепенное", — сказал он.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности стать посредником между Украиной и Россией на фоне роста напряженности из-за взыскания войск РФ к украинской границе. В связи с этим Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского для диалога в Анкару и сам поедет в Киев для встречи с украинским руководством.

Как сообщалось, Эрдоган считает вторжение России в Украину нереалистичным.

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