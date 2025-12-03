ТСН в социальных сетях

В Кремле ответили, отклонил ли Путин мирный план

В Кремле говорят, мол, во время встречи состоялся обмен мыслями.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле заявляют, что формулировка о том, что диктатор Владимир Путин отклонил мирный план США, неправильна.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, вроде бы Москва решила, что переговоры с США лучше проходят в тишине. Мол, в Кремле очень надеются, что Штаты - как и Россия - "не будут распространять подробности о переговорах по Украине".

"Чем в большей тишине будут проходить переговоры с США, тем продуктивнее они будут", - нагло заявил Песков.

По его словам, "прямой обмен мнениями" между Вашингтоном и Москвой о мирном плане состоялся вчера впервые. Представитель Кремля говорит, что "что-то было принято, что-то отмечено как непринятое".

Напомним, вчера в Москве состоялись переговоры представителей США и агрессорки России по обсуждению мирного плана. Диктатор РФ Владимир Путин встретился с представителями Дональда Трампа – спецпосланником Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, который является зятем Дональда Трампа.

После переговоров помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что компромиссного варианта плана по Украине пока нет, а есть некоторые наработки американцев. Впрочем, добавил он, "часть из них приемлема для нас, а часть не подходит".

