В Кремле ответили, почему Россия отказывается от перемирия

Кремль / © Associated Press

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Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова согласиться на безусловное перемирие с Украиной из-за того, что Запад не прекращает поставки оружия Киеву.

Об этом он сказал в интервью Sky News.

«Перемирие есть перемирие, и вы прекращаете боевые действия. Но Америка не говорит, что „мы прекратим любые поставки“. Великобритания тоже этого не говорит. Франция тоже этого не говорит. В этом и заключается проблема», — заявил Песков.

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По его словам, Россия имеет так называемое «стратегическое преимущество» на поле боя, и Кремль не намерен его терять.

«Почему мы должны его терять? Мы не собираемся его терять. Мы идем дальше. Мы продвигаемся и будем продолжать продвигаться», — добавил спикер Путина.

Недавно прошло 100 дней с момента, когда Украина согласилась на безусловное перемирие, инициированное США. В Кремле же ответили, что согласятся только при условии выполнения ряда требований: вывод ВСУ из четырех временно оккупированных регионов, прекращение мобилизации, отмена военного положения и полное прекращение западных военных поставок.

Песков также сообщил, что на следующей неделе может быть определена дата нового раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. По его словам, предыдущие раунды привели к обменам пленными и телами погибших, а также к обмену меморандумами о возможных условиях перемирия.

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Коваленко прокомментировал слова Пескова

Слова Пескова прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он отметил, что это заявление адресовано не Украине, а западным партнерам.

«Песков в очередной раз сказал не для нас, а скорее для западных политиков, которые не понимают российскую ментальность, что прекращение огня России не надо, потому что они хотят продвигаться на фронте», — отметил Коваленко.

Он отметил, что «формула силы» это единственная логика, которая работает во взаимоотношениях с нынешней Россией

«Если россиян остановить, если россиян больно бить, если лишать их экономических возможностей, потому что все экономическое у них сейчас вливается в ВПК — тогда открывается реальный коридор для рационального диалога. Пока Запад не делает необходимых усилий, россия будет воевать», — подчеркнул глава ЦПД.

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По его словам, с Россией не работает рациональный подход.

«США верили в рацио, но у россиян оно не поддается вопросам рациональной выгоды от сотрудничества. У них есть понимание экзистенциальных болей относительно развала СССР и потери большого влияния на Европу и в мире. И эти безумные боли они переносят на поле боя в безумный способ, при этом параллельно унижаясь перед Китаем, и даже КНДР, от которых зависит их возможность воевать. И перед США, санкций которых они больше всего боятся», — добавил Коваленко.

Он подчеркнул, что Запад до сих пор не до конца понимает, с каким противником имеет дело.

«При этом, битва за Покровск, или набеги на Сумщине выдаются за какие-то „геополитические сдвиги“, но глобально — это абсурд. Впрочем, россияне не считают это абсурдным. Полное непонимание России на Западе, к сожалению, сохраняется. Мне бы очень не хотелось, чтобы Запад понял важность силовых методов только после удара в Балтии», — добавил Коваленко.

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Напомним, ранее Песков высказался о следующем раунде переговоров с Украиной по войне.