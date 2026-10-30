В Кремле ответили, возьмет ли Путин трубку, если позвонит по телефону Зеленский

Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле цинично заявили, что «фюрер» РФ Владимир Путин якобы готов поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, если тот сам позвонит по телефону.

Об этом спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил в одном из интервью.

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На вопрос, готов ли Путин поговорить по телефону с Зеленским, если тот инициирует разговор, спикер Кремля ответил, что якобы «фюрер» готов. Впрочем, перевел ответственность на украинского лидера, пока этого не сделавшего.

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«Никто пока не звонил по телефону», — дерзко заявил Песков.

Представителя Кремля также спросили, ответил ли бы Путин на звонок президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера Германии Фридриха Мерца. Спикер российского диктатора заверил, что вроде бы тот «открыт для диалога со всеми».

«Также возьмет трубку. Он открыт для диалога со всеми», — сказал Песков.

Встреча Зеленского и Путина — что известно

Президент США Дональд Трамп заявил, что готовится к встрече с президентом Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным. По его словам, в процессе поиска путей завершения российско-украинской войны якобы удалось добиться «значительного прогресса».

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В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что дата переговоров с Владимиром Путиным неизвестна, ведь это полностью зависит от решения Кремля. По его словам, Москва «никогда этого раньше не поддерживала».

В то же время, помощник хозяина Кремля Юрий Ушаков заявил, что Путин готов принять Зеленского в Москве. Он нагло добавил, что в случае такого визита украинскому лидеру обеспечат все условия, в частности безопасность.

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