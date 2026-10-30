В Кремле озвучили новую позицию по переговорам: чего хочет Путин

Владимир Путин. / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин якобы открыт для контактов «со всеми», если это поможет вывести переговоры по завершению войны на «мирную траекторию».

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, «фюрер Кремля „был открыт, открыт, и будет оставаться открытым для этих контактов“.

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В то же время, он заверил, что вопрос участия европейских представителей в переговорах между США, Украиной и Россией пока не обсуждали.

Песков подчеркнул, что надеется, что количество политиков из стран Европы, которые будут выходить на контакт с Москвой, будет расти. Впрочем, добавил, что это «не повлияет на стадию влияния на процесс трехсторонних переговоров, которые запланированы на ноябрь».

«Если разум возобладает в Европе, то количество политиков, выходящих на контакт с РФ, увеличится», — заявил представитель Кремля.

Мирные переговоры — что известно

Аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что Путин выдвигает все новые и новые условия для мира. В частности, в Кремле пытаются создать условия, в которых Украина будет вынуждена пойти на односторонние уступки еще до начала полноценных мирных переговоров.

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Напомним, ранее Песков заявил, что Россия выступает против участия Евросоюза в трехсторонних переговорах по завершению войны в Украине. В Кремле дерзко объяснили это тем, что позиция ЕС якобы «провокационная» и «направленная на разжигание войны».

Тем временем советник Офиса президента Сергей Лещенко высказался о том, что Украина готова на рискованный шаг по Донбассу. По его словам, Украина готова вынести на переговоры лидеров государств предложение о создании демилитаризованной зоны на части Донецкой области по обе стороны линии боевого столкновения.

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