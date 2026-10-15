В Кремле паника после решения Зеленского по поводу ударов по НПЗ: внезапно заговорили о «мире»

Песков и Путин. / © Associated Press

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Кремль снова обвиняет Украину в якобы нежелании мира и даже срыве энергетического перемирия.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

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Комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского, что после трехдневной паузы Киев снимает ограничения на атаки по НПЗ России, Песков лживо заявил, что Украина ничего не соблюдала. Именно поэтому, говорит он, никакой новации нет.

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По его словам, якобы никакого моратория со стороны Украины не было, поскольку удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам энергетического сектора продолжались.

Заметим, что Песков традиционно умолчал о нежелании Кремля прекратить агрессию и даже словом не обмолвился об атаках РФ на энергетику Украины в течение последних дней.

Кроме того, представитель «фюрера» в очередной раз выставил Украину как бы препятствующей миру стороной. В то же время представитель Кремля заявил, что действия Украины якобы противоречат усилиям американских переговорщиков, которые, по его словам, пытаются продвинуть мирный процесс.

Как сообщалось, Владимир Зеленский объявил решение по ударам по России, заявив, что ограничения на атаки по НПЗ сняты. По словам главы государства, Киев на три дня приостановил атаки на энергетическую инфраструктуру России по просьбе США. Впрочем, Москва не ответила взаимностью.

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Заметим, ночью на 14 октября РФ массированно ударила по энергетике после «перемирия». Из-за сильного обстрела по меньшей мере 600 тыс. человек остались без электричества. Значительные повреждения получили 26 элементов украинского электроэнергетического комплекса и четыре объекта нефтегазовой инфраструктуры.

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