В Кремле подняли новую волну истерики из-за 9 мая: скандальное заявление

После довольно скромного парада на Красной площади в Москве заговорили о «провокациях» Украины.

Парад в Москве / © Associated Press

В России до сих пор не утихает истерия из-за празднования Дня победы 9 мая. Празднование на Красной площади состоялось, хотя и было совсем не помпезным и в урезанном формате, но теперь в Москве заявляют о «попытках» Киева сорвать праздничные мероприятия за границей.

Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова.

Попытки якобы «сорвать» празднование Дня победы «в других странах» чиновница приписала не только Киеву, но и «зарубежным провокаторам». Подстрекателями она вызывающе назвала украинскую диаспору.

Захарова понавыдумывала о «попытках отрицания» акции «Бессмертный полк», которую она назвала «народной», а не «режиссированной сверху».

Парад на 9 Мая как провал Путина

9 мая во время парада на Красной площади в Москве впервые за 20 лет не было техники. Кроме того, празднование было коротким и длилось всего 45 минут. Министерство обороны страны-агрессора оправдывало это «текущей оперативной обстановкой». Впрочем, в этом году впервые официально отдельной колонной прошли воевавшие в Курской области солдаты КНДР.

The Times отметило, что парад в Москве погубил авторитет Владимира Путина. Если раньше это мероприятие было для «фюрера» не просто демонстрацией российского военного могущества, а еще и возможностью поздравить лидеров со всего мира, то теперь все выглядело совсем иначе.

